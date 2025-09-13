В Общественном инфоцентре сообщили о начале второго дня голосования в Москве

Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме

Второй день голосования за глав субъектов России начался в штатном режиме, сообщил агентству городских новостей «Москва» председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Он отметил, что все избирательные участки открылись по плану в 8 часов утра.

«На каждом участке находятся члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий. Ни на одном из участков нарушения не зафиксированы», — сказал Ковалев.

По его словам, в первый день выборов свои голоса отдали более 8600 человек.

«Мы видим, что жители регионов хотят принимать участие в жизни своего родного края», — добавил он.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.