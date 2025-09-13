В Венгрии прошел митинг против коррупции и правительства

Около 100 человек пришли на митинг против коррупции и правительства Венгрии

В Будапеште прошел митинг против коррупции и правительства Венгрии, который собрал около 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции собрались в центре города, после чего прошли до здания парламента Венгрии. Митингующие скандировали лозунги с критикой коррупции правительства Венгрии и лично премьер-министра страны Виктор Орбана.

Организаторами митинга стали предприниматель Йожеф Фельфёльди и оперная певица Сильвия Тот-Беери. По их словам, акция была направлена исключительно против коррупции. Перед собравшимися выступали только общественные деятели, члены каких-либо партий участия не принимали.

В июле Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство. Глава венгерского кабмина добавил, что активная деятельность украинских спецслужб «происходит постоянно» как в сфере политики, так и в сфере общественных организаций, лидеров общественного мнения и медиа.

Ранее в Лондоне начался крупный митинг против приема мигрантов из исламских стран.