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Орбан заявил, что Украина работает над свержением власти в Венгрии

Орбан: Киев развернул в Венгрии работу спецслужб, чтобы влиять на выборы 2026-го
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Bernadett Szabo/Reuters

Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Глава венгерского кабмина добавил, что активная деятельность украинских спецслужб «происходит постоянно» как в сфере политики, так и в сфере общественных организаций, лидеров общественного мнения и медиа.

26 июня Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее Орбан предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

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