У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у восточного побережья Камчатки
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда подземного толчка могла составлять 7,7.

Согласно информации геофизической службы, зарегистрированное землетрясение произошло 13 сентября 2025 года в 02:37:53 по UTC (14:37 по камчатскому времени, 05:37 мск) с координатами 53,0119° с. ш. и 160,4422° в. д. Его магнитуда оценена в 6,3. Эпицентр находился в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 46,8 километра.

Предварительно интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском оценивается до шести баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, подземные толчки заметно встревожили жителей города — многие покидали дома, офисы и торговые центры, выйдя на улицу.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

