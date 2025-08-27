Пьяный пассажир напал на контролера в петербургском автобусе

В Санкт-Петербурге конфликт между пассажиром автобуса и контролером закончился избиением последнего. Хулигана уже задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Инцидент произошел 26 августа в Невском районе. В правоохранительные органы поступила информация о конфликте в автобусе №4 у дома 106 по Октябрьской набережной.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около 20:40 20-летний пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса ударил 52-летнего контролера-ревизора, а также повредил его служебное удостоверение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Нарушителя доставили в отделение полиции. В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший от оказания медицинской помощи отказался.

