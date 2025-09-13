На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина несколько месяцев преследовал знакомую и поджег ее за отказ общаться

ndtv.com

В Индии мужчина вместе с друзьями поджег 33-летнюю замужнюю женщину, которая отказалась с ним общаться. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел 6 августа в районе Фаррухабад, примерно в 190 км от столицы штата Лакхнау. Ниша Сингх направлялась к врачу, когда ее остановил мужчина по имени Дипак, который преследовал ее в течение последних двух месяцев — она отказывалась с ним общаться. После возникшего спора он вместе с друзьями облил женщину горючей жидкостью и поджег.

Получив тяжелые ожоги, пострадавшая самостоятельно добралась на скутере до клиники своего семейного врача. О случившемся сообщили ее отцу, который сразу же прибыл на место. Женщина успела ему рассказать, что с ней случилось.

Затем пострадавшую решили перевести в другую больницу, но она не пережила транспортировки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Для задержания подозреваемых сформированы четыре оперативные группы.

Ранее ревнивый челябинец поджег дом с беременной сожительницей и их детьми.

