ВИЧ-инфицированный ульяновец изнасиловал знакомую у нее дома

В Ульяновской области мужчину осудили за надругательство и хранение наркотиков
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Ульяновской области, которого подозревали в изнасиловании женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 46-летний мужчина из села Тагай пришел в гости к пострадавшей. В какой-то момент он набросился на нее и надругался. При этом он был болен ЗППП.

«Злоумышленник знал о своем положительном ВИЧ-статусе и намеренно поставил под угрозу здоровье потерпевшей», – сообщается в публикации.

На следующий день ульяновца задержали у него дома в селе Тагай. У него дома обнаружили запрещенный вещества. Вес партии не уточняется, но, по данным следователей, наркотики нашли «в значительном размере».

После задержания его отправили под стражу и обвинили по статьям об изнасиловании и хранении запрещенных веществ.

Суд признал его виновным в этих преступлениях. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области иностранца-уголовника заподозрили в изнасиловании.

