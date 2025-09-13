Эпидемиолог рассказал, когда в РФ начнется главный подъем заболеваемости гриппом

Основной подъем уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в текущем эпидемиологическом сезоне начнется в РФ в январе 2026 года и продолжится до марта. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Сказать, что у нас уже идет подъем, эпидемический уровень [по гриппу и ОРВИ] достигнут, нельзя. Первая неделя представляет собой подскок заболеваемости за счет того, что начало холодать. Также в этом году 18 млн школьников сели за парты. Где-то в ноябре–декабре начинается подъем заболеваемости, но самый главный рост начинается после зимних каникул», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что ежегодно 1 млрд человек в мире переболевают гриппом. При этом опасность данного заболевания заключается в его возможных осложнениях. В связи с этим Онищенко отметил, что молодые люди, продолжающие ходить на работу даже при болезни, демонстрируют свое невежество. Эпидемиолог призвал их уходить на больничный или работать удаленно, чтобы не заражать других.

По словам специалиста, министерство здравоохранения РФ в 2025 году закупило более 70 млн доз вакцины от гриппа. Прививка должна повысить иммунитет россиян, а также помочь им избежать осложнений в случае заражения.

