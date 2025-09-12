Россиянам рассказали, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ

Сезонную аллергию можно спутать с ОРВИ, потому что симптомы недугов схожи и проявляются прежде всего со стороны органов дыхания --заложенность носа, чихание, зуд слизистой носоглотки, сухой кашель и так далее. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, острые респираторные вирусные инфекции, как правило, сопровождаются повышением температуры тела и лихорадкой, чего нет при аллергии.

«Течение аллергических симптомов часто более продолжительное, чем острые респираторные инфекции, период которых ограничивается примерно двумя неделями. Ну а самым характерным симптомом является сезонность», — отметила Логина.

Для снижения риска появления аллергии она посоветовала обратиться к аллергологу и сделать соответствующие тесты, чтобы выявить аллергию на ингаляционные аллергены.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Марина Овсянникова до этого рассказала «Газете.Ru», что отличить грипп от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) без помощи врача удается не всем и не всегда. Тем не менее у них есть свои отличительные особенности, которые позволяют это сделать.

