В Иркутской области загорелся фанерный комбинат

МЧС: на комбинате в Усолье-Сибирском произошел пожар площадью 4000 «квадратов»
Пожар произошел в здании фанерного комбината в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что огонь распространился на площади 4000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 30 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

«Силы и средства наращиваются», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что к текущему моменту огнеборцам удалось локализовать пожар. Предварительно, никто не пострадал.

12 сентября в психиатрической больнице в Тамбове произошел пожар площадью 20 квадратных метров. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Тамбовской области, из здания были эвакуированы 49 человек. При этом пострадали пять человек.

В ведомстве сообщили, что причины и обстоятельства случившегося должны будут установить дознаватели МЧС РФ. Они организовали процессуальную проверку по факту возгорания в медицинском учреждении. Также проверку начали сотрудники прокуратуры.

Ранее в Таганроге потушили пожар в университете.

