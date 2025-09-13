На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, можно ли внушить себе рак

Судмедэксперт Решетун: самовнушение не может вызвать серьезные заболевания
true
true
true
close
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Самовнушение не вызовет у человека серьезные болезни, но может привести к физиологическим реакциям. Об этом рассказал ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Он отметил, что внушаемые психосоматические недомогания нельзя назвать полноценными заболеваниями — скорее, это синдромы.

«Естественно, человек может сам себе внушить очень многое, поверить в это и даже выдать физиологические реакции...но говорить о том, что психосоматика формирует серьезные заболевания по типу онкологических, нельзя», — уверен Решетун.

Он добавил, что паническую атаку могут сопровождать учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление. Однако они не приведут к остановке сердца, если человек здоров.

До этого врач-психиатр, психотерапевт Михаил Ответчиков рассказал, что генетика влияет на силу самопрограммирования и внушаемость человека. Некоторые с рождения чувствительны к уровню гормона дофамина в головном мозге, из-за чего легче поддаются убеждению и обладают большей внушаемостью. Эта особенность определяется с помощью специальных психологических тестов. На склонность к самовнушению также влияют уровень критического мышления и среда воспитания.

Ранее ученые доказали, что особая медитация облегчает боль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами