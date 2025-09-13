Врач объяснил, можно ли внушить себе рак

Самовнушение не вызовет у человека серьезные болезни, но может привести к физиологическим реакциям. Об этом рассказал ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Он отметил, что внушаемые психосоматические недомогания нельзя назвать полноценными заболеваниями — скорее, это синдромы.

«Естественно, человек может сам себе внушить очень многое, поверить в это и даже выдать физиологические реакции...но говорить о том, что психосоматика формирует серьезные заболевания по типу онкологических, нельзя», — уверен Решетун.

Он добавил, что паническую атаку могут сопровождать учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление. Однако они не приведут к остановке сердца, если человек здоров.

До этого врач-психиатр, психотерапевт Михаил Ответчиков рассказал, что генетика влияет на силу самопрограммирования и внушаемость человека. Некоторые с рождения чувствительны к уровню гормона дофамина в головном мозге, из-за чего легче поддаются убеждению и обладают большей внушаемостью. Эта особенность определяется с помощью специальных психологических тестов. На склонность к самовнушению также влияют уровень критического мышления и среда воспитания.

Ранее ученые доказали, что особая медитация облегчает боль.