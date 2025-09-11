Врач раскрыл, как генетика и воспитание влияют на внушаемость

Генетика влияет на силу самопрограммирования и внушаемость человека. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.

По его словам, некоторые с рождения могут иметь чувствительность к уровню гормона дофамина в головном мозге, из-за чего они легче поддаются убеждению и обладают большей внушаемостью. Он уточнил, что такая особенность определяется с помощью специальных психологических тестов. Помимо этого, на склонность к самовнушению оказывают влияние уровень критического мышления и среда воспитания.

«Если дети воспитывались в среде, где ценили их мнение, поддерживали уверенность в успехе начинаний, то они будут более склонны к позитивному программированию. А те, кого в детстве много критиковали, чаще сомневаются в своих силах и скорее ожидают худшего», — добавил Ответчиков.

Исследование мозга до этого подтвердило, что облегчение боли во время медитации не связано с эффектом самовнушения. Доказано, что если человек верит в эффективность процедуры или препарата, они могут принести краткосрочное облегчение боли. Этот эффект самовнушения известен как плацебо. Медитация осознанности, которая использовалась для лечения боли в разных культурах на протяжении столетий, считалась примером плацебо. Новое исследование доказало, что медитация может быть по-настоящему эффективна.

