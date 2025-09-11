На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, как генетика и воспитание влияют на внушаемость

Врач Ответчиков: генетика влияет на внушаемость человека
true
true
true
close
Shutterstock

Генетика влияет на силу самопрограммирования и внушаемость человека. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.

По его словам, некоторые с рождения могут иметь чувствительность к уровню гормона дофамина в головном мозге, из-за чего они легче поддаются убеждению и обладают большей внушаемостью. Он уточнил, что такая особенность определяется с помощью специальных психологических тестов. Помимо этого, на склонность к самовнушению оказывают влияние уровень критического мышления и среда воспитания.

«Если дети воспитывались в среде, где ценили их мнение, поддерживали уверенность в успехе начинаний, то они будут более склонны к позитивному программированию. А те, кого в детстве много критиковали, чаще сомневаются в своих силах и скорее ожидают худшего», — добавил Ответчиков.

Исследование мозга до этого подтвердило, что облегчение боли во время медитации не связано с эффектом самовнушения. Доказано, что если человек верит в эффективность процедуры или препарата, они могут принести краткосрочное облегчение боли. Этот эффект самовнушения известен как плацебо. Медитация осознанности, которая использовалась для лечения боли в разных культурах на протяжении столетий, считалась примером плацебо. Новое исследование доказало, что медитация может быть по-настоящему эффективна.

Ранее была названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами