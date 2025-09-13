Психолог объяснила, почему не стоит делиться личными проблемами в интернете

Новая искренность — популярное явление в интернете, охватывающее откровенные посты в социальных сетях, анонимные признания на форумах и даже обсуждения с виртуальными собеседниками вроде ChatGPT. Поделившись переживаниями, кто-то находит поддержку и облегчение, а кто-то сталкивается с негативными последствиями, рассказала «Газете.Ru» Олеся Иневская, клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей.

Высокая откровенность в интернете помогает нам проживать чувства, уменьшать чувство стыда и получать поддержку. Было установлено, что самораскрытие негативных жизненных событий (потеря работы, болезнь, утрата) в соцсетях часто улучшает самочувствие людей: у них усиливаются положительные эмоции, снижается стресс и тревожность, а качество сна улучшается. Иногда через личную историю можно принести пользу другим.

«Но у этого процесса есть и негативная сторона. Важно помнить, что любая публикация остается в сети. Ее могут увидеть работодатель, коллеги и партнер. Если вы делитесь личной историей в социальных сетях, то важно не забывать, что алгоритмы продвигают болезненные публикации, и на вас может свалиться большое количество внимания и одобрения в виде лайков и комментариев. Так возникает соблазн рассказывать все больше и становиться все откровеннее», — объяснила она.

Нельзя выкладывать личные истории в эмоциональном пике. Это может привести ко вторичной травматизации из-за отсутствия отклика или негативного отклика от аудитории.

«В интернете появились целые тренды, когда пользователи подробно и порой шокирующе описывают травмы (например, в TikTok) в надежде на понимание. Но непредупрежденные читатели могут оказаться не готовыми к таким откровениям. Навязывание своей травмы другим (особенно незнакомцам) вредит обеим сторонам. Получатели таких исповедей рискуют испытать большое количество негативных эмоций, а потом страдать от кошмаров и чувства тревоги. Автор же может столкнуться с непониманием и агрессией», — отметила эксперт.

