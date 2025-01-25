Россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии

Мы все хотя бы раз в жизни просыпались с плохим настроением, чувствовали себя обессиленными или беспомощными, но у кого-то ситуация серьезнее — неудачных дней становится слишком много, а счастливых моментов и приятных эмоций — наоборот. О том, как вовремя распознать у себя выгорание или депрессию и чем они отличаются, «Газете.Ru» рассказала Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии Ясно.

«Выгорание и депрессия — это два разных состояния, но их симптомы часто пересекаются, поэтому диагностировать их непросто. Однако выгорание связано с хроническим, повторяющимся стрессом на работе, в то время как депрессия — это более объемное состояние, затрагивающее все сферы жизни. Оба состояния значительно ухудшают качество жизни, и важно уметь распознавать их на ранних стадиях», — объяснила она.

По словам психотерапевта, мы сами можем заметить ранние признаки выгорания. В первую очередь, мы отмечаем эмоциональное истощение — вы чувствуете, что не можете больше работать, даже если внешне у вас нет чрезмерной нагрузки, работа перестает приносить удовлетворение, а каждая новая задача становится тягостью.

«Кроме того, вы становитесь циничнее и чувствуете апатию. Начинаете терять интерес к работе и взаимодействию с коллегами. Чувство отчуждения и безразличия, как будто ваше участие больше не имеет смысла. Вы замечаете, что у вас очень часто возникают мысли о неспособности справиться с обязанностями, что вам больше не хватает сил на выполнение работы или других повседневных задач», — рассказала эксперт.

При этом выгорание часто характеризуется не только эмоциональным надрывом. По словам специалиста, при таком состоянии человек ощущает и физическую усталость — даже после отдыха и выходных вы чувствуете себя истощенным, можете ощущать хроническую усталость или недомогание, которое не проходит.

«Это состояние влияет и на способности к коммуникации. При выгорании вы зачастую просто избегаете общения, и не только с коллегами, но и близкими. Поддерживать контакты становится намного сложнее, а говорить на отвлеченные темы иногда просто не получается», — добавила психотерапевт.

Депрессия может развиться и из-за хронического стресса на работе или проблем с карьерой, и на фоне самых разных жизненных ситуаций: потеря близкого человека, насилие, болезнь, финансовые проблемы, эмиграция, постоянное чувство неуспешности.

По словам психотерапевта, люди могут месяцами не понимать, что находятся в депрессивном состоянии, но есть яркие признаки, которые могут помочь определить проблему на ранней стадии.

«Первое — это постоянная усталость. Даже после продолжительного отдыха и сна ощущение, что энергии нет. Это не просто физическая усталость, но и ощутимое ментальное истощение. К тому же у человека в депрессии меняются привычки, аппетит и сон. Он может переедать или наоборот ничего не есть, постоянно ощущать сонливость или страдать от бессонницы», — объясняет психотерапевт.

В таком состоянии очень трудно сконцентрироваться: забываются простые вещи, трудно сосредоточиться, принимать решения, работать или учиться.

«Очень важно обращать внимание на свои эмоции и новые мысли. Человек в депрессии зачастую перестают ощущать удовольствие от любимых дел. То, что когда-то приносило радость, теперь вызывает лишь равнодушие или даже неприятие. К тому же, возникает гнетущее и непроходящее чувство безнадежности, когда кажется, что ничего нельзя изменить. И еще один признак — у человека в этом состоянии просто нет никаких желаний или мечтаний. Пропадает даже самая маленькая мечта или цель. Человек не видит будущего, не может себе представить, что ему будет интересно или важно в ближайшее время или через несколько лет», — объясняет психотерапевт.

Если вы замечаете тревожные признаки, но сомневаетесь, можно использовать специальный тест — тест Бека (Beck Depression Inventory). Это один из самых распространенных тестов для диагностики депрессии. По словам специалиста, он состоит из 21 вопроса и помогает понять, насколько выражены симптомы болезни.

«Тест может дать представление о состоянии, но важно понимать, что окончательную диагностику может поставить только специалист. В случае высоких баллов по тесту или если симптомы усугубляются, не откладывайте визит к врачам: психиатру и психологу», — добавил эксперт.

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