Пожар на московском пивзаводе попал на видео

На московском пивоваренном заводе произошло возгорание. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось на предприятии «Очаково», расположенном на улице Рябиновой. На видео заметен густой черный дым, поднимающийся над зданиями.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал электрогенератор, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. На текущий момент информация о пострадавших и точные причины возникновения пожара отсутствуют.

12 сентября в Москве вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Авиаконструктора Миля неподалеку от станций метро «Выхино» и «Жулебино». Эпицентром возгорания стали квартиры, расположенные на девятом и десятом этажах. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент пожар полностью потушен. Данные о пострадавших отсутствуют. Причины, вызвавшие возгорание, выясняются.

Ранее пожар у корпуса ВШЭ в центре Москвы попал на видео.