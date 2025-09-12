В Москве произошел пожар в многоэтажном доме на улице Авиаконструктора Миля в районе станций метро Выхино и Жулебино. Об этом пишет агентство «Москва».

Возгорание произошло в квартирах на 9 и 10 этажах дома на площади 10 кв. м. Для борьбы с огнем спасателям пришлось вскрыть помещения. Сейчас пожар уже ликвидирован. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока не установлены.

12 сентября в центре Москвы у корпуса Высшей школы экономики (ВШЭ) произошел пожар в здании ресторана «Рамен».

Изначально сообщалось, что возгорание произошло внутри корпуса ВШЭ. Впоследствии в МЧС сообщили, что признаки пожара пока не были обнаружены. По факту инцидента была инициирована проверка.

Также в этот день в Тамбове произошел пожар в психиатрической больнице. Пострадали несколько пациентов.

Ранее в Париже во время протестов начался пожар в жилом доме из-за действий полиции.