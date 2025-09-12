На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар у корпуса ВШЭ в центре Москвы попал на видео

В центре Москвы у корпуса ВШЭ начался пожар, и это сняли на видео
true
true
true

В центре Москвы у корпуса Высшей школы экономики (ВШЭ) заметили пять машин МЧС. Об этом сообщает Telergam-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар возник в ресторане Ra'men, который находится рядом с корпусом ВШЭ. Сейчас спасатели ищут очаг возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в публикации.

Изначально сообщалось, что возгорание произошло внутри корпуса ВШЭ. Впоследствии в МЧС сообщили, что признаки пожара пока не были обнаружены. Проводится проверка.

До этого в Мехико взорвалась автоцистерна с газом. В результате произошедшего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, более десяти автомобилей сгорели. По предварительной информации, автоцистерна опрокинулась на трассе в районе Истапалапа на востоке Мехико, после чего произошло несколько взрывов.

Ранее в Омске на видео попало, как люди подлетели в воздух после жесткого удара авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами