Пожар у корпуса ВШЭ в центре Москвы попал на видео

В центре Москвы у корпуса ВШЭ начался пожар, и это сняли на видео

В центре Москвы у корпуса Высшей школы экономики (ВШЭ) заметили пять машин МЧС. Об этом сообщает Telergam-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар возник в ресторане Ra'men, который находится рядом с корпусом ВШЭ. Сейчас спасатели ищут очаг возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в публикации.

Изначально сообщалось, что возгорание произошло внутри корпуса ВШЭ. Впоследствии в МЧС сообщили, что признаки пожара пока не были обнаружены. Проводится проверка.

