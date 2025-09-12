На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе мужчина пришел к бывшей жене с ножом и поджег ее дом

Mash Batash: бывший муж запугал экс-супругу и поджег ее дом в Уфе
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Batash

Жительница Уфы лишилась родительского дома из-за бывшего мужа. Об этом женщина рассказала Mash Batash.

Рамиля с тремя дочерьми жила в доме своей матери, пока ее экс-супруг Марсель не пришел туда с ножом. Мужчина стал угрожать бывшей жене расправой и кричал: «Если не будешь со мной — не будешь ни с кем».

Воспользовавшись моментом, женщина смогла выбежать из дома и поймать проезжающее мимо такси. Вернувшись, она увидела, как горит крыша ее дома. Соседи подтверждают, что Марсель некоторое время наблюдал за огнем и покинул место преступления.

Сейчас Рамиля вынуждена жить у друзей. Она надеется, что поджигателя накажут по всей строгости закона.

До этого россиянка устроила пожар, чтобы отомстить подруге, и погубила ее пожилую соседку. В августе 2024 года две подруги выпивали в квартире дома на Садовой улице в Черняховске и поссорились. После конфликта хозяйка жилья вышла на улицу, оставив гостью в квартире, но та решила отомстить обидчице и подожгла вещи, лежавшие в общем коридоре. Далее злоумышленница покинула место преступления, а 72-летняя женщина, проживавшая этажом выше, отравилась продуктами горения. Ее доставили в лечебное учреждение, но спасти не смогли.

Ранее россиянин спалил дом соседа и устроил пожар в своем дворе, чтобы замести следы.

