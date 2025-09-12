На Фарерах три иностранца «таинственно исчезли» у водопада с разницей в один день

На Фарерских островах три иностранных туриста таинственно исчезли с разницей в один день, пишет Le Figaro.

Газета сообщает, что в последний раз двух путешественников из Южной Кореи и одного из Мексики видели на прошлой неделе у водопада Бёсдалафоссур, падающего с высоты в 30 м в Атлантический океан. Кореянки выходили на связь 2 сентября, а 68-летний мексиканец — утром следующего дня. Его рюкзак нашли 4 сентября на другом острове архипелага, западнее места исчезновения.

«Сам по себе Бёсдалафоссур не представляет особой опасности. Тем не менее, важно понимать, что рельеф Фарерских островов сложный, с крутыми скалами и резкими обрывами прямо в Атлантику», — отметили в полиции.

Там приостановили поиски, но продолжат их, если появятся новые зацепки. В последние годы в районе водопада пропали четыре туриста.

В конце августа отдыхавший на Пхукете россиянин исчез в море во время ночного купания на уединенном участке береговой линии между пляжами Банана и Найтон. Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков. Его девушка рассказала полиции, что во время купания волна смыла мужчину в воду.

Ранее в Волгограде женщина с собакой пропала после похода к знакомому.