На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист из России исчез после ночного купания на пляже в Таиланде

Ночное купание на пляже Пхукета закончилось исчезновением российского туриста
true
true
true
close
The Phuket News

Отдыхавший на Пхукете россиянин пропал в море во время ночного купания, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел около полуночи 21 августа на уединенном участке береговой линии между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков. Его девушка, 24-летняя Камила Шарипова, рассказала полиции, что во время купания большая волна смыла мужчину в воду.

Спасатели и полиция получили сообщение около 1:10 ночи и выдвинулись на поиски, но из-за сильных волн и плохой видимости пришлось прекратить операцию до утра. С рассветом поиски возобновились, и к работе подключились водолазы и добровольцы из фонда Kusoldharm Phuket Foundation. Поисково-спасательная операция продолжится в течение всего дня, однако надежда найти мужчину живым уменьшается с каждым часом.

Ранее подросток упал с надувного матраса в море и утонул на глазах у отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами