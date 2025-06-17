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«Идите по оврагам ищите»: в Волгограде женщина с собакой пропала после похода к знакомому

В Волгограде женщина исчезла после поездки к знакомому
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Михаил Фомичев/РИА Новости

В Волгограде женщина ушла гулять с собакой и пропала. Об этом сообщает V1.

Как рассказала дочь, в день инцидента женщина по имени Оксана находилась в гостях у знакомого. Во время звонка родственница слышала, как пропавшая кричала, чтобы ее не били, собака при этом громко лаяла.

Звонок оборвался, но позже перезвонил знакомый и рассказал, что его сожительница якобы напала на Оксану, и теперь та спит. Сама сожительница вскоре передала возлюбленному пропавшей ее телефон. Семья искала женщину, но не нашла.

«Собаку потом подкинули бабушке в квартиру. Без ошейника. Но мама без собаки никуда не ходит, она всегда с ней», – рассказала дочь исчезнувшей.

По ее словам, Оксана всегда поздравляла внучку с днем рождения, но после пропажи не сделала этого.

Дочь не исключает, что мать могла потерять память из-за того, что ее ударили по голове. При этом у исчезнувшей были проблемы со здоровьем. Соседи предполагают, что после нападения сожительницы знакомого женщина не выжила.

«Идите по оврагам ищите», – цитирует дочь тех, с кем ей удалось пообщаться.

На данный момент женщину ищет семья и волонтеры.

Ранее два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус.

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