Школьники заставили одноклассника танцевать голым, а затем изнасиловали его

Подростки жестоко избили сверстника и надругались над ним в индийской школе
Ольга Цветцих/Unsplash

Ученики индийской школы раздели сверстника и заставили танцевать, а затем надругались над ним. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в начале этого месяца в общежитии частной школы в Бангалоре. 15-летнего школьника, ученика 10-го класса, изнасиловали старшеклассники и одноклассники, а комендант не только не предотвращал это, но и поощрял нападки. Его арестовали по обвинению в подстрекательстве к сексуальному насилию над несовершеннолетним.

Шестеро нападавших, трое из 12-го класса, один из 11-го и двое из 10-го, сейчас под домашним арестом. Их обвинили в сексуальном насилии и противоестественных половых актах.

Отец пострадавшего подал заявление после того, как узнал об ужасных событиях из телефонного разговора с сыном. По его словам, ни начальник общежития, ни директор школы не предприняли никаких мер, несмотря на жалобы ребенка.

Согласно заявлению полиции, 3 сентября мальчика раздевали и заставляли танцевать голым, а когда он останавливался, били стальными вешалками и другими предметами. На следующий день группа снова напала на жертву, повторила издевательства и совершила над ним сексуальное насилие. В ночь с 5 на 6 сентября насильники продолжали пытки, а перед уходом облили мальчика горячей и холодной водой.

Ранее подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском.

