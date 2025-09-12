На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автора книги о ФСБ внесли в список иноагентов

Минюст РФ признал писательницу Ирину Бороган иноагентом
irinaborogan/X

Минюст РФ признал писательницу Ирину Бороган иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заместительнице главного редактора сайта agentura.ru Ирине Бороган сейчас 51 год. Она проживает за пределами РФ. Иностранным агентом она признана за «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также за распространение материалов нежелательных в РФ организаций.

«Принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в комментарии Минюста к признаню Бороган иноагентом.

Перу Бороган принадлежат книги «Новое дворянство», посвященные работе ФСБ, а также «Битва за рунет».

Помимо Бороган в список иноагентов вошли блогер Сергей Куропов, писатель Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова и проект «Обманутый Россиянин».

«Распространял .. недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против СВО. Распространял материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях», — пояснили включение проекта в список иноагентов в ведомстве.

До этого сообщалось, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом из-за связи с ВСУ. 2 сентября председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников и его единомышленники пожаловались на Меладзе Генпрокуратуре, СК РФ и Минюсту.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут хранить книги иноагентов.

