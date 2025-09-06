На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У нас не 1937 год»: в Госдуме заявили, что россияне могут хранить книги иноагентов

Депутат Шолохов: россияне, которые продают экстремистские книги, нарушают закон
Shutterstock

Если россиянин обнаружил в уличной библиотеке книгу, признанную экстремистской, стоит обратиться в правоохранительные органы. Те, кто продает такие книги в интернете, становятся участниками правонарушения, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Если человек понимает, о чем идет речь, я имею в виду, если он знает, что это действительно вот того [экстремистского] содержания, то правильнее всего в таких случаях обратиться в соответствующие органы. Прежде всего, в прокуратуру, и указать на правонарушение. Речь идет о правонарушении — действия должны быть в соответствии с этим. Если человек начинает в этом участвовать, то тоже становится правонарушителем», — сказал он.

Шолохов объяснил, что книги, написанные иностранными агентами, россияне читать могут.

«Их произведения в полном объеме не запрещены. Речь о том, что эти люди перестали получать за произведения авторские вознаграждения как иноагенты. Человек, который действует против своей страны, не должен получать материальное поощрение — эта цель достигнута. А произведения [иноагентов], которые не имеют в своем содержании ничего экстремистского, в большинстве случаев свободно могут быть читаемы. У нас же все-таки демократическая страна, железный занавес никто не опускал и книг на площадях никто не жег», — сказал он.

Депутат утверждает, что россияне также не будут наказаны, если в их домашней библиотеке есть книги, которые признаны экстремистскими. От такой литературы, по словам Шолохова, избавляться не обязательно.

«Пусть россиянин принимает такое решение, если у него эта книга уже есть, никто за это не накажет. А вот если он эту книгу начнет реализовывать через [интернет], то тут он станет участником правонарушения. А то, что она у него лежит в домашней библиотеке, 20 лет назад купленная, никто его за это наказывать не станет. Если он хочет, он может избавиться [от книги, признанной экстремистской]. А вот если вы с этой литературой выйдете на площадь читать, или начнете ее реализовывать, или самиздатом тиражировать, вот тут вы станете участником правонарушения. Дело не в хранении. Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Хранить, вы можете, вы не можете ее на публичное поле выставлять. Какие-то вот эти конструкции, это больше относится к аналогиям с 1937 годом. У нас не 1937 год», — сказал он.

Ранее в Новороссийске на судне из Турции задержали иностранца с книгами нацистов.

