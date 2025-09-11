На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иностранец-уголовник жестоко изнасиловал женщину в российском регионе

V1.RU: в Волгоградской области иностранца-уголовника заподозрили в изнасиловании
close
Depositphotos

В Волгоградской области 31-летнего иностранца-уголовника заподозрили в изнасиловании 29-летней знакомой. Об этом сообщает V1.RU.

Иностранец, работающий шиномонтажником на Рижском рынке, подозревается в жестоком изнасиловании жительницы Михайловки. Мужчина имеет богатую криминальную биографию — в 2012 году он получил 4,5 года колонии за изнасилование несовершеннолетней, в 2021 году судим за незаконный оборот наркотиков, а также неоднократно попадался на управлении автомобилем без прав и злоупотреблял запрещенными веществами.

Несмотря на многочисленные проступки, решение о выдворении не применялось из-за «наличия стойких родственных связей» в России. Пострадавшая ранее уже обращалась в полицию с заявлением об избиении со стороны этого же мужчины, но дело было прекращено за примирением сторон. Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО.

Ранее бездомный схватил десятилетнюю девочку за волосы и пытался утащить ее в кусты в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами