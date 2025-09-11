Иностранец-уголовник жестоко изнасиловал женщину в российском регионе

В Волгоградской области 31-летнего иностранца-уголовника заподозрили в изнасиловании 29-летней знакомой. Об этом сообщает V1.RU.

Иностранец, работающий шиномонтажником на Рижском рынке, подозревается в жестоком изнасиловании жительницы Михайловки. Мужчина имеет богатую криминальную биографию — в 2012 году он получил 4,5 года колонии за изнасилование несовершеннолетней, в 2021 году судим за незаконный оборот наркотиков, а также неоднократно попадался на управлении автомобилем без прав и злоупотреблял запрещенными веществами.

Несмотря на многочисленные проступки, решение о выдворении не применялось из-за «наличия стойких родственных связей» в России. Пострадавшая ранее уже обращалась в полицию с заявлением об избиении со стороны этого же мужчины, но дело было прекращено за примирением сторон. Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО.

Ранее бездомный схватил десятилетнюю девочку за волосы и пытался утащить ее в кусты в Ленобласти.