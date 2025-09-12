На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснодарец напал на жену, украл дочь и хотел с ней скрыться, но попал в ДТП

В Абинске мужчину задержали за похищение трехлетней дочери у супруги
ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае 29-летнего мужчину поймали после похищения собственной дочери. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Абинске. По предварительной информации, подозреваемый напал на супругу с ножом и нанес ей несколько повреждений. После этого возлюбленный вызвал медиков и уехал на своем авто вместе с трехлетней дочерью.

«Получив от медиков информацию о происшествии, полицейские установили возможное местонахождение злоумышленника и передали ориентировку на розыск его машины госавтоинспекторам», – сообщается в публикации.

Тем временем мужчина ехал по городу, но в какой-то момент попал в аварию и въехал во двор частного дома. Оттуда он также попытался скрыться, но его задержали в лесном массиве недалеко от реки Абин.

Мужчину задержали, материалы о произошедшем сотрудники правоохранительных органов передадут следователям.

Девочка каких-либо травм не получила. Ее осмотрели врачи и передали бабушке. У нее ребенок будет находиться до тех пор, пока мать не выпишут из больницы.

Ранее в Подмосковье на видео сняли, как мужчины затолкали плачущую девушку в авто.

