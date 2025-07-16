Россиянин отправился в лес за грибами, а нашел две гранаты времен ВОВ

В Подмосковье грибник нашел в лесу две ручные гранаты времен ВОВ

В Рузском городском округе Подмосковья поход за грибами закончился для местного жителя вызовом взрывотехников. Во время «тихой охоты» мужчина обнаружил предметы, похожие на боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Мужчина отправился в лес недалеко от деревни Глухово. Заметив подозрительные предметы, он сразу связался с экстренными службами.

«Специалисты прибыли на место и идентифицировали находки: ими оказались две ручные гранаты РГД-33 и одна РПГ-40», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы были уничтожены прямо на месте обнаружения.

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