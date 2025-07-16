На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отправился в лес за грибами, а нашел две гранаты времен ВОВ

В Подмосковье грибник нашел в лесу две ручные гранаты времен ВОВ
true
true
true
close
ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Рузском городском округе Подмосковья поход за грибами закончился для местного жителя вызовом взрывотехников. Во время «тихой охоты» мужчина обнаружил предметы, похожие на боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Мужчина отправился в лес недалеко от деревни Глухово. Заметив подозрительные предметы, он сразу связался с экстренными службами.

«Специалисты прибыли на место и идентифицировали находки: ими оказались две ручные гранаты РГД-33 и одна РПГ-40», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы были уничтожены прямо на месте обнаружения.

Ранее в Бурятии тракторист проезжал мимо свалки и нашел противотанковую мину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами