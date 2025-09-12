На Кубе восстановили подачу электроэнергии

Специалисты восстановили энергоснабжение во всех 15 провинциях Кубы после полного отключения электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы в соцсети Х.

«Функционирование национальной энергосистемы восстановлено», — говорится в сообщении.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в Х поблагодарил энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения.

Куба периодически сталкивается с проблемами в области энергоснабжения: предыдущий крупный сбой в системе электроэнергии Кубы случился в марте 2025 года после аварии на подстанции Дьесмеро, а в октябре 2024 года несколько раз подряд также выходила из строя ТЭС им. Антонио Гитераса.

18 июня министерство энергетики РФ сообщило, что Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Глава ведомства Сергей Цивилев рассказал делегации Кубы о принятой в РФ Энергостратегии до 2050 года. Участники встречи обсудили возможность подготовки стратегии энергетического сотрудничества двух стран на базе этого документа.

Ранее посольство РФ выпустило рекомендации для российских туристов на Кубе.