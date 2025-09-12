На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубе восстановили подачу электроэнергии

Энергоснабжение восстановлено во всех регионах Кубы после массового отключения
Shutterstock

Специалисты восстановили энергоснабжение во всех 15 провинциях Кубы после полного отключения электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы в соцсети Х.

«Функционирование национальной энергосистемы восстановлено», — говорится в сообщении.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в Х поблагодарил энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения.

Куба периодически сталкивается с проблемами в области энергоснабжения: предыдущий крупный сбой в системе электроэнергии Кубы случился в марте 2025 года после аварии на подстанции Дьесмеро, а в октябре 2024 года несколько раз подряд также выходила из строя ТЭС им. Антонио Гитераса.

18 июня министерство энергетики РФ сообщило, что Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Глава ведомства Сергей Цивилев рассказал делегации Кубы о принятой в РФ Энергостратегии до 2050 года. Участники встречи обсудили возможность подготовки стратегии энергетического сотрудничества двух стран на базе этого документа.

Ранее посольство РФ выпустило рекомендации для российских туристов на Кубе.

