Россия может принять участие в модернизации энергосистемы Кубы

Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Об этом сообщает Министерство энергетики РФ в своем Telegram-канале по итогам встречи главы ведомства Сергея Цивилева с делегацией Кубы во главе с министром торговли и внешних инвестиций Оскаром Перес-Олива Фрагой на полях ПМЭФ-2025.

Стороны обсудили углубление взаимодействия двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Министры рассмотрели перспективы сотрудничества в электроэнергетике, в частности участие российской стороны в проекте по модернизации и восстановлению работоспособности энергосистемы Кубы», — сказано в публикации.

Цивилев рассказал делегации Кубы о принятой в РФ Энергостратегии до 2050 года. Участники встречи обсудили возможность подготовки стратегии энергетического сотрудничества двух стран на базе этого документа.

В марте национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро.

В декабре 2024 года Куба осталась без света из-за из-за проблем на теплоэлектростанции в провинции Матансас.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной-гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее правительство одобрило перенос модернизации ТЭС из-за задержек с оборудованием.