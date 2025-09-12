Школьник выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу

WOB: в Малайзии школьник инсценировал свое похищение, чтобы прогулять школу

Школьник в Малайзии выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, в полицию обратились сам мальчик и его отец с заявлением о «попытке похищения» по пути в школу. Однако при детальном допросе выяснилось: история была полностью выдумана.

Под давлением следователей подросток признался, что придумал драматичную историю, чтобы убедить отца позволить ему остаться дома.

«Он не хотел идти в школу, потому что его обувь испачкалась кошачьими фекалиями», — пояснил полицейский.

Хотя инцидент вызвал серьезную реакцию правоохранительных органов, уголовное дело против школьника возбуждено не было — с учетом его возраста и статуса учащегося. Вместо этого и мальчику, и его отцу было вынесено строгое официальное предупреждение.

«Мы призываем общественность — особенно родителей — объяснять детям серьезность таких поступков. Ложные заявления не только тратят ресурсы полиции, но и могут иметь юридические последствия даже для несовершеннолетних», — заявил он.

