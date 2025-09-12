Школьник выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу

Школьник в Малайзии выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу, пишет World of Buzz.
Как пишут СМИ, в полицию обратились сам мальчик и его отец с заявлением о «попытке похищения» по пути в школу. Однако при детальном допросе выяснилось: история была полностью выдумана.
Под давлением следователей подросток признался, что придумал драматичную историю, чтобы убедить отца позволить ему остаться дома.
«Он не хотел идти в школу, потому что его обувь испачкалась кошачьими фекалиями», — пояснил полицейский.
Хотя инцидент вызвал серьезную реакцию правоохранительных органов, уголовное дело против школьника возбуждено не было — с учетом его возраста и статуса учащегося. Вместо этого и мальчику, и его отцу было вынесено строгое официальное предупреждение.
«Мы призываем общественность — особенно родителей — объяснять детям серьезность таких поступков. Ложные заявления не только тратят ресурсы полиции, но и могут иметь юридические последствия даже для несовершеннолетних», — заявил он.
