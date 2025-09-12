На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу

WOB: в Малайзии школьник инсценировал свое похищение, чтобы прогулять школу
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Школьник в Малайзии выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, в полицию обратились сам мальчик и его отец с заявлением о «попытке похищения» по пути в школу. Однако при детальном допросе выяснилось: история была полностью выдумана.

Под давлением следователей подросток признался, что придумал драматичную историю, чтобы убедить отца позволить ему остаться дома.

«Он не хотел идти в школу, потому что его обувь испачкалась кошачьими фекалиями», — пояснил полицейский.

Хотя инцидент вызвал серьезную реакцию правоохранительных органов, уголовное дело против школьника возбуждено не было — с учетом его возраста и статуса учащегося. Вместо этого и мальчику, и его отцу было вынесено строгое официальное предупреждение.

«Мы призываем общественность — особенно родителей — объяснять детям серьезность таких поступков. Ложные заявления не только тратят ресурсы полиции, но и могут иметь юридические последствия даже для несовершеннолетних», — заявил он.

Ранее в Нью-Йорке задержали криптоинвестора, который похитил и неделями пытал иностранца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами