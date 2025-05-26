В Нью-Йорке задержали криптоинвестора, который похитил и неделями пытал иностранца

В Нью-Йорке задержали криптоинвестора Джона Вельца по обвинению в похищении, пытках и незаконном удержании гражданина Италии ради доступа к его биткоинам. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, преступление произошло в элитной квартире на Манхэттене, где пострадавший провел несколько недель в заточении.

По информации прокуратуры, 28-летний итальянец прибыл в США в начале мая и уже 6-го числа был похищен. Сам он рассказал, что его связывали, вводили неизвестные вещества, били электрошокером и по голове прикладом пистолета. В один из моментов мужчину даже подвесили над лестницей, угрожая сбросить вниз, если он не сообщит пароль от криптокошелька.

Спустя почти три недели, 23 мая, потерпевший признался, что нужный пароль якобы записан на ноутбуке в другой комнате. Пока один из похитителей отвлекся, ему удалось вырваться на улицу и обратиться к проходившему мимо полицейскому. Пострадавшего срочно госпитализировали — врачи зафиксировали травмы. характерные для тех издевательств, о которых рассказывал итальянец.

В тот же вечер полиция арестовала Вельца. Во время обыска квартиры полиция нашла у него кокаин, пилу, колючую проволоку, бронежилет, приборы ночного видения, патроны, а также фотографии, на которых итальянец изображен с приставленным к голове оружием.

По словам прокуроров, Вельцу предъявили обвинения в похищении, нападении, незаконном лишении свободы и хранении оружия. Суд отказал ему в залоге, поскольку у обвиняемого, как выяснилось, есть доступ к частному самолету и вертолету, что делает его потенциальным беглецом. В ближайшие дни он предстанет перед судом Манхэттена.

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