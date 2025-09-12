На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве началось строительство комплекса имени Иосифа Кобзона

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство KOBZON CITY
В Москве при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ началось строительство первой очереди офисно-культурного кластера KOBZON CITY (K-CITY) им. Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба банка.

Комплекс общей площадью 70,3 тыс. кв. м. будет построен на Бауманской улице в Басманном районе столицы.

Первая очередь комплекса представлена 18-этажной башней с офисами класса «А», торговыми помещениями и общественным пространством.

«Для Банка ДОМ.РФ поддержка таких проектов – возможность участвовать в создании в столице современных общественных пространств, которые объединяют новые места приложения труда с возможностями для проведения досуга», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Он добавил, что проект будет профинансирован на общую сумму 10,4 млрд рублей.

Девелопером выступит October Group.

По словам сооснователя October Group Марины Маловик, KOBZON CITY станет первым в России офисно-культурным кластером, где под одной крышей объединены трансформируемый артхаб с концертным залом, культурные и деловые пространства.

«Для компаний выбор штаб-квартиры или инновационного офиса в проекте с артхабом городского масштаба создает новые возможности для интеграции в культурную среду, создания новых смыслов и коллабораций с искусством», — сказала она.

