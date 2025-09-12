На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти российского региона объяснили закупку водки и икры

Власти Томской области связали закупку водки с коммерческими услугами столовой
Варвара Гертье/РИА Новости

Тендер на закупку спиртных напитков и деликатесов, опубликованный властями Томской области на портале государственных закупок, не привел к расходованию бюджетных средств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный департамент финансово-ресурсного обеспечения.

Источник агентства рассказал, что закупка связана с работой ведомственной столовой — государственного бюджетного учреждения «Столовая администрации Томской области». Последняя является некоммерческой организацией и имеет право оказывать платные услуги по основным видам деятельности. При этом «Столовая» в соответствии с законодательством обязана размещать информацию о закупках, необходимых для предоставления платных услуг, в единой информационной системе.

Как отметили в департаменте, финансирование привлекшей внимание журналистов закупки осуществлялось за счет средств, полученных при предоставлении предприятием питания платных услуг гражданам и юридическим лицам. Источник агентства подчеркнул, что администрация региона и ее структурные подразделения не могут закупать пищу и алкогольную продукцию на деньги из бюджета, так как подобные расходы «не соответствуют обеспечению функций государственного органа власти».

3 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что власти Томской области потратили 1,5 млн рублей из бюджета на 680 бутылок алкоголя и закуску. По информации журналистов, водку высшего качества и коньяк закупили за 600 тыс. рублей. На сыры, лососевую рыбу холодного копчения, икру, консервы из морской капусты и мороженого кальмара потратили еще 950 тыс. рублей.

Ранее власти Карелии потратили бюджетные деньги на закупку наручных часов.

