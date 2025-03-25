Российский регион потратил бюджетные деньги на дорогие часы

Законодательное собрание Карелии заказало партию мужских наручных часов за счет денег из бюджета, пишет издание «Подъем».

Отмечается, что часы имеют напыление из золотого и серебристого цвета, кожаные ремешки выполнены из крокодиловой кожи. На часах присутствует надпись «От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия».

Предложенная стоимость контракта на 20 аксессуаров составила почти 80 тысяч рублей. Летом прошлого года орган уже заказывал часы, но тогда цена контракта составляла 84 тысячи рублей.

Собеседник из заксобрания объяснил изданию необходимость покупки часов тем, что этот аксессуар требуется для представительских функций депутатов. Кому и на каких мероприятиях планируется вручать подарки, он не уточнил.

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