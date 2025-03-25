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Российский регион потратил бюджетные деньги на дорогие часы

Подъем: власти Карелии потратили бюджетные деньги на закупку наручных часов
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Shutterstock

Законодательное собрание Карелии заказало партию мужских наручных часов за счет денег из бюджета, пишет издание «Подъем».

Отмечается, что часы имеют напыление из золотого и серебристого цвета, кожаные ремешки выполнены из крокодиловой кожи. На часах присутствует надпись «От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия».

Предложенная стоимость контракта на 20 аксессуаров составила почти 80 тысяч рублей. Летом прошлого года орган уже заказывал часы, но тогда цена контракта составляла 84 тысячи рублей.

Собеседник из заксобрания объяснил изданию необходимость покупки часов тем, что этот аксессуар требуется для представительских функций депутатов. Кому и на каких мероприятиях планируется вручать подарки, он не уточнил.

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее россияне рассказали, на что планируют копить в 2025 году.

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