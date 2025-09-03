На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: власти Томской области закупили 680 бутылок водки и коньяка на деньги из бюджета

Mash: власти Томской области купили алкоголь и закуски на 1,5 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Администрация Томской области потратила 1,5 млн бюджетных рублей на 680 бутылок алкоголя и закуску, сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что местные власти приобрели водку высшего качества с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, коньяк — объемом не меньше 0,5 л с выдержкой от трех лет. Алкоголь обошелся в 600 тыс. руб. На закуски — сыры, лососевую рыбу холодного копчения, зернистую икру, мороженого кальмара и консервы из морской капусты — ушло еще 950 тыс. руб.

Власти объяснили, что закупки связаны с мероприятиями, намеченными в рамках культпрограммы и рабочего процесса.

Весной прошлого года администрация поселка Усть-Ижора под Петербургом потратила почти 1 млн руб. из бюджета, чтобы приобрести 300 билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте. Чиновники рассказали, что планировали устроить мини-праздник для сотрудников, однако затем его отменили из-за негодования местных жителей.

Ранее власти Карелии накупили часов с ремешками из крокодиловой кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами