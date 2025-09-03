СМИ: власти Томской области закупили 680 бутылок водки и коньяка на деньги из бюджета

Администрация Томской области потратила 1,5 млн бюджетных рублей на 680 бутылок алкоголя и закуску, сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что местные власти приобрели водку высшего качества с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, коньяк — объемом не меньше 0,5 л с выдержкой от трех лет. Алкоголь обошелся в 600 тыс. руб. На закуски — сыры, лососевую рыбу холодного копчения, зернистую икру, мороженого кальмара и консервы из морской капусты — ушло еще 950 тыс. руб.

Власти объяснили, что закупки связаны с мероприятиями, намеченными в рамках культпрограммы и рабочего процесса.

Весной прошлого года администрация поселка Усть-Ижора под Петербургом потратила почти 1 млн руб. из бюджета, чтобы приобрести 300 билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте. Чиновники рассказали, что планировали устроить мини-праздник для сотрудников, однако затем его отменили из-за негодования местных жителей.

Ранее власти Карелии накупили часов с ремешками из крокодиловой кожи.