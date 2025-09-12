Эксперт прокомментировал сообщения о предстоящих массовых сокращениях россиян

На эту осень не запланировано никаких массовых волн сокращений российских работников, заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров. Соответствующее сообщение он в эфире НСН назвал «полной ерундой», подчеркнув, что идет обычный для рынка труда процесс – кто-то сокращает сотрудников, кто-то активно нанимает.

Напомним, газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» сообщила, что этой осенью каждая десятая компания (12%) планирует сократить штат сотрудников. Отмечается, что первыми персонал начнут сокращать строительные компании. Это связано с падением спроса на жилье со стороны покупателей из-за дорогой ипотеки. Также в уязвимом положении, по словам специалистов, остаются сотрудники других сфер, чья работа зависит от прямой прибыли. В их числе некоторые IT-работники, джуниоры, маркетологи и административный персонал. Захаров с этими прогнозами не согласился, подчеркнув, что ничего особенного на рынке труда не происходит.

«Это просто погрешность, флуктуация на рынке. Всегда 50% компаний сокращают персонал, и они же могут нанимать в это же самое время», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что иногда специалистов сокращают на одних проектах и при этом нанимают – на других, что, в целом, выглядит как обычная «живая история».

«Ничего экстраординарного не происходит, людям не надо паниковать», — заключил специалист.

