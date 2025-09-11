Стало известно, какие сотрудники оказались в зоне риска на фоне осенних сокращений

Каждая десятая компания (12%) планирует сократить штат сотрудников этой осенью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Отмечается, что первыми персонал начнут сокращать строительные компании. Это связано с падением спроса на жилье со стороны покупателей из-за дорогой ипотеки. Также в уязвимом положении, по словам специалистов, остаются сотрудники других сфер, чья работа зависит от прямой прибыли. В их числе некоторые IT-работники, джуниоры, маркетологи и административный персонал.

Кроме того, кадровые сокращения могут затронуть сферу машиностроения, добывающей промышленности и некоторые сегменты ретейла.

Среди других причин сокращений эксперты назвали рост издержек, повышение налогов и дорогие кредиты.

До этого руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян заявил, что о предстоящем сокращении работодатель обязан уведомить минимум за два месяца в письменной форме. Он напомнил, что по закону нельзя сокращать беременных женщин, сотрудников с детьми до трех лет, инвалидов и льготников.

Тем, кто попал под сокращение, компания должна выплатить пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Причем средний заработок должен сохраняться до трудоустройства на новую работу, но не более чем в течение двух месяцев, отметил Мурадян.

