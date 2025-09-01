Россиян предупредили о резком сокращении числа вакансий

Число вакансий для россиян может сократиться на 5-10% осенью 2025 года, а безработица — вырасти до 1%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«В целом найти привлекательную работу будет сложнее: продолжит сокращаться количество «офисных вакансий». hh.индекс показывает возросшую конкуренцию среди «белых воротничков» — за год число вакансий сократилось на 25%, а на одно место в зависимости от сферы могут претендовать до 87 соискателей. Особенно перегреты «креативные» вакансии. Учитывая, что компании массово сокращают найм, осенью число вакансий может сократиться еще на 5–10%, а безработица в течение года может вырасти до 1%», — отметил Пищальников.

Чтобы сохранить за собой рабочее место, бизнес-эксперт предложил россиянам осваивать актуальные в своей области навыки, повышать квалификацию и пользоваться «горизонтальной мобильностью», если в компании есть такая возможность — например, освоить смежную профессию.

По наблюдениям Пищальникова, все меньше работодателей способны платить зарплаты, которые стремительно обгоняют производительность труда в компании. Эксперт допустил, что если ключевая ставка ЦБ снизится еще на несколько процентных пунктов, деловая активность компаний вряд ли изменится: необходимо время на преодоление инерции и восстановление доверия к «денежной политике». Принимая во внимание внешние ограничения и дорогую логистику, можно говорить о замедлении российской экономики, уверен Пищальников. По крайней мере, в ряде отраслей уже отмечается спад, заключил эксперт.

По словам Пищальникова, для российского рынка труда в этих тенденциях есть и позитивные изменения — в подобных условиях выживают самые гибкие и перспективные игроки, высвобождаются трудовые ресурсы для тех, кто приносит наибольшую пользу и экономике, и обществу.

Пищальников убежден, что повышение производительности труда, эффективности и качества продукции, услуг — альтернатива сокращениям и заморозке найма.

Ранее в «Опоре России» призвали россиян увеличить производительность труда.