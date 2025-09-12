Россиянам рассказали, как выбрать правильный шампунь

Не все шампуни одинаково эффективны: многие из них решают лишь косметические задачи, маскируя реальные проблемы кожи головы. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист посоветовала выбрать средства ухода, исходя из индивидуальных особенностей.

«Если кожа головы жирная, волосы обычно выглядят несвежими уже на следующий день после мытья. Если кожа головы сухая, она шелушится — появляется перхоть, но волосы почти не «жирнятся». Для жирной кожи головы подходят шампуни с салициловой кислотой, витамином В3, экстрактами крапивы, шалфея и мяты», — рассказала Филева.

Для сухой кожи головы она посоветовала использовать средства с глицерином, пантенолом, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. При этом стоит избегать шампуней с силиконами и сульфатами.

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что сухие шампуни при частом использовании могут привести к развитию грибковой и гнойничковой инфекций на коже головы. Она отметила, что такие средства лучше использовать только в экстренных случаях, потому что они не очищают кожу, а только дают эффект свежей прически за счет поглощения кожного жира и влаги.

Ранее врач назвала три главные ошибки при мытье головы.