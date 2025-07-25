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Врач назвала три главные ошибки при мытье головы

Vanitatis: при мытье головы шампунь не нужно наносить на стержни волос
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«Намыливание» основной длины волос вместе с корнями может привести к сухости, так же как и использование очень горячей воды. Об этом предупредила врач Айна Салом в беседе с изданием Vanitatis.

По словам специалиста, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на сами волосяные стержни. Эксперт объяснила, что основная длина волос эффективно очищается за счет пены, стекающей при ополаскивании.

«Избегание ненужного контакта с очищающими веществами позволяет избежать излишней сухости и ломкости», --― отметила врач.

Доктор Салом также советует отказаться от очень горячей воды: высокая температура повреждает структуру волос и может спровоцировать их хрупкость. Кроме того, излишний нагрев способен привести к стимуляции сальных желез и активному выделению себума --― маслянистого кожного секрета. Такая ошибка может сократить время свежести волос.

Врач также упомянула, что волосам необходимо тщательное ополаскивание. Остатки шампуня и других уходовых средств на коже могут вызывать раздражение и зуд.

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