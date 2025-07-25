Врач предупредила об опасности сухих шампуней для кожи головы

Сухие шампуни при частом использовании могут привести к развитию грибковой и гнойничковой инфекций на коже головы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Она отметила, что такие средства лучше использовать только в экстренных случаях, потому что они не очищают кожу, а только дают эффект свежей прически за счет поглощения кожного жира и влаги.

«В конечном итоге эти шампуни забивают поры на волосистой части головы. Это может привести к развитию бактериальной, вирусной, грибковой или гнойничковой инфекции», – предупредила Галлямова.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач посоветовала использовать их раз в одну-две недели.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что сухие шампуни бывают двух видов — в порошке и в виде спрея. Несмотря на удобство и популярность, при частом использовании они могут привести к негативным последствиям для организма человека. Одна из главных причин — это химические компоненты, которые могут вызывать раздражение кожи головы, появление перхоти и стать причиной более серьезных проблем со здоровьем.

Ранее эксперты объяснили, можно ли мужчинам пользоваться женскими шампунями.