В Улан-Удэ мужчина стрелял из окна квартиры и попал в школьницу

Житель Улан-Удэ ранил девочку-подростка в спину из пневматики
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ мужчина открыл стрельбу из окна квартиры и ранил школьницу. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в Железнодорожном районе города, когда 13-летняя девочка гуляла во дворе дома на улице Микояна с собакой. Она ненадолго встала спиной к многоэтажке, а затем вдруг услышала хлопок и почувствовала резкую боль.

«Она побежала к маме, естественно, заплакала, в шоке. До сих пор не может прийти в себя», — рассказал отец пострадавшей. в разговоре с телекомпанией «Ариг Ус».

На месте происшествия криминалисты нашли множество следов от пуль. По версии следствия, стрелком оказался местный житель, дома у которого обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним. Мужчине уже предъявили обвинение в хулиганстве. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кемерово восьмиклассник играл в прятки и обстрелял приятеля из пневматики.

