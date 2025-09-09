На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерово восьмиклассник играл в прятки и обстрелял приятеля из пневматики

В Кузбассе подростка осудили за стрельбу по сверстникам из пистолета
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе суд вынес приговор подростку, который во время игры в «Московские прятки» ранил своего сверстника из пневматического пистолета, восьмиклассник отделался условным сроком. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел на территории одного из домов культуры в Кемерове. Как установил суд, группа подростков играла в «Московские прятки», правила которой предполагают, что найденный игрок сам становится ведущим.

В ходе игры один из участников, восьмиклассник, начал шутить о том, что будет «стрелять» в тех, кого найдет. Шутка переросли в реальные действия: подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета по своим друзьям. Один из потерпевших получил не менее шести пулевых ранений в область головы, спины и ног.

На суде подросток пояснил, что приобрел неисправное оружие у другого школьника за 400 рублей и починил его самостоятельно. Кемеровский районный суд признал школьника виновным, ему назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком на восемь месяцев.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.

