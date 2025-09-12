«Это саботаж»: в России оценили идею ввести сухой закон на время СВО

Инициатива по введению сухого закона, который подразумевает полный запрет на торговлю алкогольными напитками в магазинах, барах, ресторанах и кафе до завершения специальной военной операции, нереализуема на практике. Россияне воспримут ее как провокацию и саботаж, ничем хорошим это не закончится, заявил 360.ru гендиректор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин.

Напомним, с идеей ввести сухой закон на время СВО выступил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. За нарушение ограничения он призвал ввести существенные штрафы: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей для юрлиц. Своё предложение автор идеи объяснил тем, что спиртное снижает у россиян волю и ответственность, а значит, может негативно отразиться на боеспособности армии и трудовой активности граждан. Так, по его мнению, из-за спиртного падает производительность труда, которая крайне важна для обеспечения военнослужащих всем необходимым.

Головин подчеркнул, что россияне воспримут такой закон резко негативно.

«У нас же большая часть населения зависима от алкоголя. Представьте себе: вам запретят сегодня хлеб покупать или молоко. Ну что это вызовет?» — привёл пример Головин.

Он назвал предложение Курбакова саботажем, заявив, что борьба с пьянством – это постепенный процесс, который выстраивается через ограничение маркетинга, финансирования отрасли, пропаганду ЗОЖ и прочие меры. А такие антиалкогольные меры россияне расценят как пытки, заключил он.

До этого глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что запрет алкоголя на время СВО — радикальная мера, которой не было даже во время сухого закона в СССР. Он подчеркнул, что не видит связи между СВО и продажей алкоголя, но при этом подобное решение будет иметь огромные последствия, начиная от финансовых для бюджета страны, заканчивая вопросами подпольной продажи алкоголя, самогоноварения и массовых отравлений суррогатом алкоголя.

Ранее в России предупредили об опасности обратного эффекта от «сухого закона».