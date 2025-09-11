«Сухой закон был даже мягче»: в Госдуме оценили идею запретить алкоголь на время СВО

Запрет алкоголя на время СВО — радикальная мера, которой не было даже во время сухого закона в СССР. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, комментируя инициативу организации «Отцы рядом».

«Честно говоря, такого предложения со времен сухого закона не было. И сухой закон был даже мягче, чем это предложение. Я не вижу связи между СВО и продажей алкоголя, с одной стороны. С другой стороны, есть огромные последствия в связи с таким решением, начиная от финансовых для бюджета страны, заканчивая вопросами подпольной продажи алкоголя, самогоноварения и вообще массовых отравлений суррогатом алкоголя, если такое вообще произойдет. Ограничить полностью продажу алкоголя — это крайне радикальная мера, в которой я, например, не вижу никакого смысла. В нашей стране есть определенная культура употребления алкоголя, за исключением южных, кавказских регионов — у них другое отношение к алкоголю. Поэтому те меры, которые есть в руках региональных властей, которые могут ограничивать продажу алкоголя, думаю, этого вполне достаточно на сегодня», — сказал Леонов.

До этого общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести запрет на продажу алкоголя в России на период проведения специальной военной операции. С соответствующим обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину выступил глава движения Иван Курбаков.

По мнению инициаторов, эта мера необходима для поддержания боевого духа, укрепления дисциплины и консолидации общества.

Общественники также предложили ввести серьезные штрафы за нарушение запрета: для физических лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Ранее в России пообещали «закручивание гаек» по продаже алкоголя.