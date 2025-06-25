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«Купят с запасом»: в России опасаются обратного эффекта от «сухого закона»

Психолог Баленко: сухой закон в РФ может привести к обратному эффекту
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Depositphotos

Введение строгих ограничений на продажу алкогольных напитков может обернуться обратным эффектом – россияне начнут покупать спиртное с запасом, что приведет не к уменьшению, а к росту алкоголизации населения, предупредила провокативный психолог, коуч MCC Анна Баленко. Главная причина распития горячительных напитков – это отсутствие в жизни граждан финансовой и социальной стабильности, подчеркнула она в пресс-центре НСН.

Специалист напомнила, что еще в 2023 году в РФ поставили задачу снизить потребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения в период до 2030 года. Однако по данным Минздрава за март текущего года, этот показатель вырос на 2,4%, до 8,41 литра чистого этанолового спирта на человека. Все это связано с социальной нестабильностью, сложной ситуацией в экономике и тревожностью населения, считает Баленко.

Причем меры по ограничению торговли спиртным могут привести к тому, что россияне начнут закупаться им впрок, что только повысит уровень потребления алкоголя, считает специалист.

«Если я в выходные выезжаю в супермаркет, допустим, я в субботу еду, и я понимаю, что я в течение недели не смогу нигде купить себе бутылку, потому что продается с 12 до 14, то что я сделаю? Я возьму семь, — привела пример психолог. — Такое мы уже наблюдали, когда ограничивали продажу алкоголя до 23 часов».

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее сообщалось, что российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона»

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