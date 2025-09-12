На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компаниям посоветовали инвестировать в конфликты между сотрудниками

Психолог Бережной: компаниям следует обучать сотрудников вести и решать конфликты
Shutterstock

Конфликты на рабочем месте могут стать полезным инструментом по ускорению развития компании «через боль и вскрытие правды», считает бизнес–психолог, консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной. В беседе с 360.ru он посоветовал компаниям инвестировать в развитие навыков работников решать спорные ситуации, подчеркнув, что это окупается уже через 10-15 рабочих дней.

По мнению специалиста, постоянное подавление правды в отношениях между сотрудниками в конечном итоге грозит эмоциональным взрывом, тогда как при грамотном подходе потенциально конфликтная ситуация может стать трамплином к новым достижениям. В этом плане начальство должно обучить подчиненных технологиям конструктивного разрешения конфликтов, считает он.

«Легализация правды — ключ к укрощению ссор. Компании теряют до 4% выручки из-за того, что сотрудники тратят время на отговорки и «героическое» преодоление конфликтов», — заявил Бережной.

Он посоветовал использовать две основные стратегии по наиболее эффективному и выгодному решению конфликтов. Первая – системная, которая подразумевает корпоративное обучение сотрудников. То есть компания может создать курс с привлечением психолога или конфликтолога, который поможет людям выйти на открытый диалог и поиск взаимовыгодного решения. Если стороны не будут копить негатив, то это не приведет к обострению, подчеркнул эксперт.

Вторая стратегия – это ориентирование на откровенность как основную силу. Суть в том, чтобы дать возможность всем сторонам честно и открыто говорить о чувствах и страхах. Причем фразы важно начинать так: «Мне страшно говорить это, но…» и так далее.

«Инвестиции в развитие компетенций сотрудников по предотвращению и решению конфликтов окупаются в течение 10-15 рабочих дней после обучения», — подчеркнул специалист.

До этого эксперт Роскачества, руководитель проектов по внедрению процессов и инструментов Beyond Taylor Ульяна Новиченко отметила, что уменьшить количество конфликтов в трудовом коллективе можно, если создать правильную среду, в которой для всех сотрудников компании на первом месте будут стоять удовлетворенность и эффективность каждого работника. Полномочия внутри команды должны четко разделяться, чтобы исключить «дележку» ресурсов. Помимо этого, очень важно, чтобы в рабочем коллективе развивалась культура обратной связи, а все участники команды, в том числе начальство, были готовы, в том числе, к конструктивной критике, подчеркнула специалист.

Ранее эксперт рассказала, как руководителю решать конфликты подчиненных на работе.

