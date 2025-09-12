На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил о рисках, возникающих для будущей беременности после кесарева

Врач Шмаков: кесарево сечение может вызвать врастание плаценты
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

После кесарева сечения женщины могут столкнуться с врастанием плаценты, при котором она начинает слишком глубоко прорастать в стенку матки или в другие органы. Об этом kp.ru рассказал директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского, а также главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии Роман Шмаков.

«В нашем медицинском исследовательском центре мы организуем курсы для уже достаточно опытных врачей по проведению операций пациенток с врастанием плаценты», — отметил специалист.

По его словам, особенно опасно такое осложнение для матери. Он уточнил, что у медицинских специалистов уже есть опыт рождения детей теми, кто ранее перенес беременности с врастанием плаценты.

«Это уже 20 рожденных детей», — отметил Шмаков.

Международная команда ученых до этого выяснила, что парацетамол (ацетаминофен), который более половины беременных женщин во всем мире принимают от боли и жара, может быть связан с риском нарушений нейроразвития у детей. Новое масштабное исследование объединило результаты 46 научных работ, посвященных влиянию ацетаминофена на развитие плода.

Ранее уколы «Оземпика» связали с задержкой роста плода при беременности.

