Уколы «Оземпика» связали с задержкой роста плода при беременности

Популярные препараты для снижения веса на основе агонистов GLP-1, включая Ozempic («Оземпик»), повысили риск задержек роста плода у беременных мышей. К такому выводу пришли ученые Университета Флиндерса. Результаты исследования опубликованы в Medical Journal of Australia (MJA).

Эксперименты на мышах показали, что воздействие GLP-1 во время беременности также коррелировало с нарушениями развития скелета. Данных пока недостаточно, чтобы подтвердить такие риски для людей, но ученые подчеркивают необходимость осторожности. По словам исследователей, снижение веса способно непреднамеренно повысить вероятность зачатия, особенно у женщин с синдромом поликистозных яичников.

Ученые также проанализировали данные о состоянии здоровья данных более чем 1,6 миллиона женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Только 21% пациенток, начавших терапию препаратами GLP-1, использовали надежные методы контрацепции. Около 2,2% от общего числа участниц забеременели в течение полугода после начала лечения.

Авторы исследования отмечают, что препараты GLP-1 остаются важным инструментом в борьбе с ожирением и диабетом, однако в период беременности они могут быть небезопасны. Эксперты советуют врачам обсуждать репродуктивное здоровье с каждой пациенткой перед назначением терапии и настоятельно рекомендуют женщинам консультироваться со специалистами до начала лечения.

