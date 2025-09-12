Суд заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина, который обвиняется в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Согласно документам, обвиняемый не зарегистрирован на территории России и не владеет какой-либо недвижимостью. При этом из базы данных государственной системы миграционного и регистрационного учета следует, что он выехал в Финляндию, откуда не возвращался.
В судебных материалах отмечается, что в настоящее время точное местоположение уехавшего россиянина неизвестно. Однако правоохранительные органы располагают сведениями о его личности и внешности.
10 сентября Пермский краевой суд приговорил бывшего сотрудника оборонного предприятия к 13 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены. По данным следствия, мужчина по собственной инициативе связался с иностранными спецслужбами и в дальнейшем передавал им информацию о предприятии.
Ранее россиянина приговорили к 3,5 года колонии за работу на Украину.